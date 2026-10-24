Стрельба в Киеве 24 октября: погиб мужчина, есть раненый
В субботу, 24 октября, в Святошинском районе Киева во время конфликта между мужчинами раздались выстрелы из травматического пистолета. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранение.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Стрельба в Киеве 24 октября: что известно
— Предварительно известно, что на улице между компанией мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов, — говорится в сообщении.
В результате полученных ранений один из пострадавших погиб. Другого мужчину доставили в больницу, где медики оказывают ему помощь.
— Правоохранители задержали стрелка. Все обстоятельства происшествия выясняются, — отметили в полиции.
Напомним, 19 октября в Печерском районе Киева произошла стрельба в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки. Огонь открыл мужчина, которого доставили в учреждение из-за нарушения правил мобилизации.
3 сентября в Святошинском районе столицы неизвестный мужчина расстрелял 71-летнего руководителя клиники репродуктологии. Злоумышленник произвел более 20 выстрелов в упор, в результате чего медик погиб.
Фото: Полиция Киева