В субботу, 24 октября, в Святошинском районе Киева во время конфликта между мужчинами раздались выстрелы из травматического пистолета. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Стрельба в Киеве 24 октября: что известно

— Предварительно известно, что на улице между компанией мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов, — говорится в сообщении.

В результате полученных ранений один из пострадавших погиб. Другого мужчину доставили в больницу, где медики оказывают ему помощь.

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— Правоохранители задержали стрелка. Все обстоятельства происшествия выясняются, — отметили в полиции.

Напомним, 19 октября в Печерском районе Киева произошла стрельба в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки. Огонь открыл мужчина, которого доставили в учреждение из-за нарушения правил мобилизации.

3 сентября в Святошинском районе столицы неизвестный мужчина расстрелял 71-летнего руководителя клиники репродуктологии. Злоумышленник произвел более 20 выстрелов в упор, в результате чего медик погиб.

Фото: Полиция Киева

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