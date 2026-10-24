Взрывы в Запорожье 24 октября: Россия атаковала объект инфраструктуры, есть раненые
В результате взрывов в Запорожье 24 октября пострадали как минимум два человека.
Об этом сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Взрывы в Запорожье 24 октября: что известно
Российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье.
По предварительной информации Запорожской ОВА, в результате взрывов в Запорожье 24 октября ранены два человека.
Также повреждены автомобили.
Окончательные последствия вражеского удара пока уточняются.
Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, Михаил Семикин сообщил о полном перекрытии движения через плотину ДнепроГЭС.
Водителям предложили альтернативные маршруты через Арковый мост, остров Хортица, Вантовый мост и мост Преображенского.
О возобновлении движения обещали сообщить отдельно.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 704-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.