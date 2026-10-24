В результате взрывов в Запорожье 24 октября пострадали как минимум два человека.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Взрывы в Запорожье 24 октября: что известно

Российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье.

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По предварительной информации Запорожской ОВА, в результате взрывов в Запорожье 24 октября ранены два человека.

Также повреждены автомобили.

Окончательные последствия вражеского удара пока уточняются.

Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, Михаил Семикин сообщил о полном перекрытии движения через плотину ДнепроГЭС.

Водителям предложили альтернативные маршруты через Арковый мост, остров Хортица, Вантовый мост и мост Преображенского.

О возобновлении движения обещали сообщить отдельно.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 704-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.