РФ атаковала Эпицентр в Полтаве: вспыхнул пожар, травмирована женщина
Один человек пострадал в результате атаки на Эпицентр в Полтаве сегодня, 25 октября.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дьякивнич.
Атака на Эпицентр в Полтаве сегодня, 25 октября: что известно
Атака на Эпицентр в Полтаве сегодня, 25 октября, произошла ориентировочно в десять утра.
В это время прогремели взрывы в Полтаве, а Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивного дрона мимо Гребенки курсом на запад — в сторону Киевской области.
Вскоре Виталий Дякивнич подтвердил попадание в здание торгового комплекса.
А еще позже уточнил, что речь идет именно о ТЦ Эпицентр в Полтаве.
По его словам, после удара вспыхнул пожар.
Информация о масштабах разрушений уточняется, ликвидация последствий атаки на Эпицентр в Полтаве продолжается.
По предварительным данным, травмы получила 52-летняя женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.