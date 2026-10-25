Один человек пострадал в результате атаки на Эпицентр в Полтаве сегодня, 25 октября.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дьякивнич.

Атака на Эпицентр в Полтаве сегодня, 25 октября: что известно

Атака на Эпицентр в Полтаве сегодня, 25 октября, произошла ориентировочно в десять утра.

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В это время прогремели взрывы в Полтаве, а Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивного дрона мимо Гребенки курсом на запад — в сторону Киевской области.

Вскоре Виталий Дякивнич подтвердил попадание в здание торгового комплекса.

А еще позже уточнил, что речь идет именно о ТЦ Эпицентр в Полтаве.

По его словам, после удара вспыхнул пожар.

Информация о масштабах разрушений уточняется, ликвидация последствий атаки на Эпицентр в Полтаве продолжается.

По предварительным данным, травмы получила 52-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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