В ночь на 25 октября РФ нанесла удар по Виннице.

Об этом сообщил Винницкий городской голова Сергей Моргунов.

Обновлено 0 08:26.

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По словам Сергея Моргунова, враг совершил атаку по гражданской инфраструктуре города.

Как уточнила начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная, РФ ударила беспилотником по жилой пятиэтажке в Виннице.

В результате атаки на Винницу 25 октября есть разрушение между вторым и третьим этажами. Полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные рядом машины.

По состоянию на сейчас есть шесть пострадавших. Один человек госпитализирован.

На местах прилетов и падения обломков продолжают работать подразделения ГСЧС, правоохранители и медики.

В результате массированной атаки в Винницкой области также разрушены объекты критической и гражданской инфраструктуры, повреждены частные домовладения.

Все очаги возгорания ликвидированы. Спасатели продолжают разбор завалов. На месте привлечены более 60 чрезвычайников и 14 единиц техники.

Также поврежден частный пансионат для пожилых людей. Оттуда были эвакуированы 15 подопечных. Людям оказывала помощь психолог ГСЧС.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.



На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергей Моргунов

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