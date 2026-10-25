Атака на Винницу: есть попадания в жилые дома и пострадавшие
В ночь на 25 октября РФ нанесла удар по Виннице.
Об этом сообщил Винницкий городской голова Сергей Моргунов.
Обновлено 0 08:26.
Атака на Винницу 25 октября 2026: последствия
По словам Сергея Моргунова, враг совершил атаку по гражданской инфраструктуре города.
Как уточнила начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная, РФ ударила беспилотником по жилой пятиэтажке в Виннице.
В результате атаки на Винницу 25 октября есть разрушение между вторым и третьим этажами. Полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные рядом машины.
По состоянию на сейчас есть шесть пострадавших. Один человек госпитализирован.
На местах прилетов и падения обломков продолжают работать подразделения ГСЧС, правоохранители и медики.
В результате массированной атаки в Винницкой области также разрушены объекты критической и гражданской инфраструктуры, повреждены частные домовладения.
Все очаги возгорания ликвидированы. Спасатели продолжают разбор завалов. На месте привлечены более 60 чрезвычайников и 14 единиц техники.
Также поврежден частный пансионат для пожилых людей. Оттуда были эвакуированы 15 подопечных. Людям оказывала помощь психолог ГСЧС.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сергей Моргунов