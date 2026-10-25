В ночь на 25 октября российские войска атаковали одно из угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго в Днепропетровской области. В результате удара погиб работник компании Виталий Щербина.

Погиб работник ДТЭК Виталий Щербина

Как сообщили в ДТЭК, российский беспилотник попал в грузовик, за рулем которого находился мужчина. В момент атаки он исполнял должностные обязанности.

Виталий Щербина работал водителем в течение 29 лет, из которых 18 посвятил работе на предприятии ДТЭК Энерго. Коллеги вспоминают его как опытного и ответственного работника.

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Мужчина погиб в День автомобилиста и дорожника, который отмечают 25 октября. У него остались сын и дочь.

В ДТЭК выразили соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.

Напомним, что в субботу, 24 октября, Россия атаковала Синельниково Днепропетровской области. Там вспыхнул пожар на четвертом этаже многоэтажки. Разрушений подвергся магазин, повреждены автомобили. Также известно о четырех погибших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: ДТЭК

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