Дрон попал в грузовик: во время атаки РФ погиб работник ДТЭК
- Российские войска ночью 25 октября нанесли очередной удар по энергетическому предприятию на Днепропетровщине.
- В компании ДТЭК сообщили о трагических последствиях атаки и рассказали о своем работнике.
В ночь на 25 октября российские войска атаковали одно из угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго в Днепропетровской области. В результате удара погиб работник компании Виталий Щербина.
Погиб работник ДТЭК Виталий Щербина
Как сообщили в ДТЭК, российский беспилотник попал в грузовик, за рулем которого находился мужчина. В момент атаки он исполнял должностные обязанности.
Виталий Щербина работал водителем в течение 29 лет, из которых 18 посвятил работе на предприятии ДТЭК Энерго. Коллеги вспоминают его как опытного и ответственного работника.
Мужчина погиб в День автомобилиста и дорожника, который отмечают 25 октября. У него остались сын и дочь.
В ДТЭК выразили соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.
Напомним, что в субботу, 24 октября, Россия атаковала Синельниково Днепропетровской области. Там вспыхнул пожар на четвертом этаже многоэтажки. Разрушений подвергся магазин, повреждены автомобили. Также известно о четырех погибших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.
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Фото: ДТЭК