РФ применила почти 4 тыс. КАБов, ракет и дронов: данные Зеленского за неделю
В течение недели армия РФ применила почти 4 тыс. средств воздушного нападения.
Об этом 25 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский об атаках на Украину в течение недели
По словам главы государства, только за эту неделю Россия запустила по Украине:
- около 1 600 корректируемых авиабомб;
- 48 ракет разных типов, в частности баллистических,
- почти 2 300 ударных дронов.
— К сожалению, почти каждый день погибшие и раненые от этих жестоких ударов. Вечером в результате российских обстрелов Днепропетровщины (Синельникова, — Ред.) погибли четыре человека. Мои соболезнования родным и близким.
Еще 22 человека ранены, среди них — 11-летняя девочка, — отметил Владимир Зеленский.
В Виннице, продолжает президент Украины, российский дрон ударил по многоэтажке, ранив шесть человек.
В Харькове россияне сначала ударили по строительному гипермаркету, а затем нанесли циничный повторный удар по прибывшим на место экстренным службам. Ранены спасатели.
Были этой ночью также удары по ТЭС, подстанциям, угольным шахтам, зернохранилищам, торговым центрам и почтовому терминалу. В общей сложности повреждения фиксируются в девяти областях.
— Так Россия реагирует на дипломатию и деизоляцию. И очень важно, чтобы параллельно переговорному треку не снижалась поддержка защитников жизни. Следует разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков к Петриотам.
Следует дальше поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных Шахедов. Каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимой, помогает сохранять жизнь, — подытожил Владимир Зеленский.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Владимир Зеленский