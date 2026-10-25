В течение недели армия РФ применила почти 4 тыс. средств воздушного нападения.

Об этом 25 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках на Украину в течение недели

По словам главы государства, только за эту неделю Россия запустила по Украине:

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около 1 600 корректируемых авиабомб;

48 ракет разных типов, в частности баллистических,

почти 2 300 ударных дронов.

— К сожалению, почти каждый день погибшие и раненые от этих жестоких ударов. Вечером в результате российских обстрелов Днепропетровщины (Синельникова, — Ред.) погибли четыре человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 22 человека ранены, среди них — 11-летняя девочка, — отметил Владимир Зеленский.

В Виннице, продолжает президент Украины, российский дрон ударил по многоэтажке, ранив шесть человек.

В Харькове россияне сначала ударили по строительному гипермаркету, а затем нанесли циничный повторный удар по прибывшим на место экстренным службам. Ранены спасатели.

Были этой ночью также удары по ТЭС, подстанциям, угольным шахтам, зернохранилищам, торговым центрам и почтовому терминалу. В общей сложности повреждения фиксируются в девяти областях.

— Так Россия реагирует на дипломатию и деизоляцию. И очень важно, чтобы параллельно переговорному треку не снижалась поддержка защитников жизни. Следует разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков к Петриотам.

Следует дальше поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных Шахедов. Каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимой, помогает сохранять жизнь, — подытожил Владимир Зеленский.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Владимир Зеленский

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