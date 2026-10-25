Анна Мельник, редакторка стрічки
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Потери врага на 25 октября: уничтожено 1850 оккупантов и 1738 БпЛА
Потери врага на 25 октября 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 850 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1705-е сутки полномасштабной войны превысили 1578 млн. человек.
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Потери врага на 25 октября 2026 года
- личного состава — около 1 578 450 (+1 850) человек;
- танков — 12 447 (+3);
- боевых бронированных машин — 25 605 (+5);
- артиллерийских систем — 51 614 (+49);
- реактивных систем залпового огня — 2237 (+5);
- средств противовоздушной обороны — 1725 (+3);
- самолетов — 449;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3017 (+6);
- беспилотников оперативно-тактического уровня -580 802 (+1 738);
- крылатых ракет — 5138;
- кораблей и катеров — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн -166 918 (+417);
- специальной техники — 4 856 (+4)
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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