Потери врага на 25 октября 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 850 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1705-е сутки полномасштабной войны превысили 1578 млн. человек.

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Потери врага на 25 октября 2026 года

  • личного состава — около 1 578 450 (+1 850) человек;
  • танков — 12 447 (+3);
  • боевых бронированных машин — 25 605 (+5);
  • артиллерийских систем — 51 614 (+49);
  • реактивных систем залпового огня — 2237 (+5);
  • средств противовоздушной обороны — 1725 (+3);
  • самолетов — 449;
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов — 3017 (+6);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня -580 802 (+1 738);
  • крылатых ракет — 5138;
  • кораблей и катеров — 35;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн -166 918 (+417);
  • специальной техники — 4 856 (+4)

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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