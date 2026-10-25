Ночные взрывы в Харькове: горело здание, есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб, еще четверо пострадали во время ночных взрывов в Харькове.
Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Синегубов и городской глава Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 24 октября: что известно
Взрывы в Харькове 24 октября прогремели после 23:00.
Тогда реактивный беспилотник попал по Новобаварскому району.
В результате вражеского удара вспыхнуло одноэтажное здание.
Количество пострадавших постепенно росло.
После полуночи представители власти города и области сообщили о четырех пострадавших.
Также стало известно об одном погибшем.
Больше информации о последствиях взрывов в Харькове 24 октября пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.