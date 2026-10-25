Один человек погиб, еще четверо пострадали во время ночных взрывов в Харькове.

Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Синегубов и городской глава Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 24 октября: что известно

Взрывы в Харькове 24 октября прогремели после 23:00.

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Тогда реактивный беспилотник попал по Новобаварскому району.

В результате вражеского удара вспыхнуло одноэтажное здание.

Количество пострадавших постепенно росло.

После полуночи представители власти города и области сообщили о четырех пострадавших.

Также стало известно об одном погибшем.

Больше информации о последствиях взрывов в Харькове 24 октября пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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