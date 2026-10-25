Во время взрывов в Полтаве сегодня, 25 октября, произошло попадание в здание торгового комплекса.

Информацию об этом уже подтвердил глава областной военной администрации Виталий Дьякивнич.

Взрывы в Полтаве сегодня, 25 октября: что известно

Взрывы в Полтаве сегодня, 25 октября, прогремели ориентировочно в десять утра.

Сейчас смотрят

Вскоре Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивного дрона мимо Гребенки курсом на запад — в сторону Киевской области.

Вскоре глава ОВА Виталий Дьякивнич сообщил, что после взрывов в Полтаве сегодня, 25 октября, произошло попадание беспилотника в здание торгового комплекса.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Виталий Дякивнич

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.