Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Взрывы в Запорожье: РФ ударила FPV-дроном возле остановки, есть раненые
Три человека получили ранения во время взрывов в Запорожье сегодня, 25 октября.
Об этом сообщил и. о. главы областной военной администрации Михаил Семикин.
Взрывы в Запорожье сегодня, 25 октября: что известно
Взрывы в Запорожье сегодня, 25 октября, стали последствием удара по городу FPV-дроном.
Сейчас смотрят
По словам Михаила Семикина, российские войска ударили беспилотником рядом с остановкой, просто по людям.
Травмы получили трое мужчин в возрасте 53, 62 и 68 лет.
— Россия снова бьет по гражданским людям прямо посреди города. Это и есть российский террор, — отметил и. о. главы ОВА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Михаил Семикин
Фото: Минздрав
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.