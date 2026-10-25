Три человека получили ранения во время взрывов в Запорожье сегодня, 25 октября.

Об этом сообщил и. о. главы областной военной администрации Михаил Семикин.

Взрывы в Запорожье сегодня, 25 октября: что известно

Взрывы в Запорожье сегодня, 25 октября, стали последствием удара по городу FPV-дроном.

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По словам Михаила Семикина, российские войска ударили беспилотником рядом с остановкой, просто по людям.

Травмы получили трое мужчин в возрасте 53, 62 и 68 лет.

— Россия снова бьет по гражданским людям прямо посреди города. Это и есть российский террор, — отметил и. о. главы ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 705-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Михаил Семикин

Фото: Минздрав

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