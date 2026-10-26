Российские войска ночью 26 октября атаковали Изюм в Харьковской области корректируемыми авиабомбами.

Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация.

Атака на Изюм 26 октября: что известно

По информации городской военной администрации, попадания зафиксировали в двух районах города — Замостье и Нефтяник.

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В районе Замостье в результате падения боеприпасов повреждены жилые дома и здание детско-юношеской школы.

В районе Нефтяник российская авиабомба попала на территорию частного сектора. Там повреждения и разрушения получили более 10 частных домов.

Кроме того, на восточной окраине Изюма повреждено остекление очистных сооружений.

Из-за повреждения электросетей жители нескольких улиц остались без света. Также в городе нет интернета.

По данным ГВА, в результате ночной атаки на Изюм пострадали три человека. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Местные власти продолжают выяснять последствия российской атаки на Изюм 26 октября.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Изюмская МВА