Атака на Изюм 26 октября: Россия сбросила авиабомбы на город, есть пострадавшие
Российские войска ночью 26 октября атаковали Изюм в Харьковской области корректируемыми авиабомбами.
Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация.
Атака на Изюм 26 октября: что известно
По информации городской военной администрации, попадания зафиксировали в двух районах города — Замостье и Нефтяник.
В районе Замостье в результате падения боеприпасов повреждены жилые дома и здание детско-юношеской школы.
В районе Нефтяник российская авиабомба попала на территорию частного сектора. Там повреждения и разрушения получили более 10 частных домов.
Кроме того, на восточной окраине Изюма повреждено остекление очистных сооружений.
Из-за повреждения электросетей жители нескольких улиц остались без света. Также в городе нет интернета.
По данным ГВА, в результате ночной атаки на Изюм пострадали три человека. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Местные власти продолжают выяснять последствия российской атаки на Изюм 26 октября.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Изюмская МВА