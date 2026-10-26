В ночь на 26 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Ночная атака на Запорожье 26 октября

По словам Семикина, в одном из мест попаданий вспыхнул пожар. На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия вражеской атаки.

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Около 5 утра Михаил Семикин уточнил, что в результате атаки пострадали два человека: 30-летняя женщина и 61-летний мужчина. По состоянию на 07:00 количество пострадавших возросло до четырех: две женщины 22 и 30 лет и двое мужчин — 40 и 61 год.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Председатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров уточнил, что за минувшие сутки восемь человек получили ранения в результате вражеских атак по областному центру. За сутки оккупанты нанесли 857 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. Две ракеты враг направил на Запорожье.

Напомним, что накануне россияне FPV-дроном ударили по Запорожью. Травмы получили трое мужчин в возрасте 53, 62 и 68 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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