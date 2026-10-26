В Каменец-Подольском районе поврежден энергообъект, есть отключения света
В Каменец-Подольском районе в Хмельницкой области в результате российской атаки поврежден объект энергетики.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Атака на Хмельнитчину
По словам Сергея Тюрина, в результате вражеского удара фиксируются отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Также взрывами повреждены окна в двух жилых домах.
Предварительно никто не пострадал.
16 октября российские ударные дроны атаковали Хмельницкую область. В результате вражеской атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе.
13 октября РФ в течение суток неоднократно атаковали Хмельнитчину ударными дронами. Во время одной из атак враг попал в медицинское учреждение. Четверо пациентов, находившихся на лечении, получили незначительные травмы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.
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