В Каменец-Подольском районе в Хмельницкой области в результате российской атаки поврежден объект энергетики.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Атака на Хмельнитчину

По словам Сергея Тюрина, в результате вражеского удара фиксируются отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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Также взрывами повреждены окна в двух жилых домах.

Предварительно никто не пострадал.

16 октября российские ударные дроны атаковали Хмельницкую область. В результате вражеской атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе.

13 октября РФ в течение суток неоднократно атаковали Хмельнитчину ударными дронами. Во время одной из атак враг попал в медицинское учреждение. Четверо пациентов, находившихся на лечении, получили незначительные травмы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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