После 10:00 раздались взрывы в Виннице.

Об этом сообщает корреспондентка Фактов ICTV.

Обновлено в 11:20

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Взрывы в Виннице сегодня, 26 октября: что известно

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе двигавшихся с юга реактивных Шахедов.

В городе была слышна активная работа противовоздушной обороны. Впоследствии раздалось несколько взрывов.

По состоянию на 11:00 руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная сообщила, что в результате вражеской атаки в Виннице пострадал объект гражданской инфраструктуры. Все службы уже работают на месте и ликвидируют последствия атаки.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ночью 25 октября российские дроны атаковали Винницу. Беспилотник попал в жилую пятиэтажку. Произошло разрушение между вторым и третьим этажами. Полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные рядом машины. По меньшей мере, шесть человек пострадали.

22 октября Винница снова была под вражеской атакой. По данным ОВА, есть повреждения энергетической и промышленной инфраструктуры, частных домовладений и хозяйственных построек. Люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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