Российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по поселку Ясногорка Краматорской общины Донецкой области. В результате вражеского обстрела один человек погиб, еще 10 людей получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщают ГСЧС Украины и руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Взрывы в Ясногорке: последствия атаки РФ 26 октября

Сегодня утром российская авиация выпустила четыре авиабомбы по частному жилищному сектору и объектам торговли, расположенным в центре поселка Ясногорка.

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По данным ГСЧС Украины, в результате взрывов возникло возгорание разрушенных конструкций частного дома, магазина, торговых павильонов, а также пяти автомобилей.

Чрезвычайники локализовали очаги возгорания, однако из-за постоянной угрозы повторных обстрелов ликвидацию пожара пришлось временно приостановить. Во время спасательной операции из-под завалов спасли женщину, которую сразу передали медикам скорой помощи.

Глава Донецкой ОВА уточнил, что среди 10 раненых есть 13-летняя девочка. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия продолжают работать ответственные службы по установлению окончательного количества жертв и объемов разрушений.

Руководитель ОВА обратился к жителям общины с призывом не пренебрегать безопасностью детей и эвакуироваться из населенных пунктов, расположенных недалеко от линии фронта и зоны боевых действий.

Филашкин напомнил, что на всей территории Краматорской общины продолжается обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом. По его словам, это единственная возможность защитить детей.

Фото : ГСЧС

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