В ночь на 28 октября российские войска атаковали Основянский район Харькова реактивным беспилотником. В результате удара пострадали пять человек.

Об этом сообщили в ГСЧС и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Харьков

По информации главы ОВА, о попадании вражеского дрона в Основянском районе стало известно около 23:00 27 октября.

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Ранения получили две женщины в возрасте 32 и 65 лет, 56-летний мужчина и четырехлетний мальчик. Еще одна 65-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. Все получают медицинскую помощь.

В результате атаки возник масштабный пожар общей площадью 2 500 кв. м. Огонь охватил многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание.

Также повреждения получили многоэтажные дома, гаражи и автомобили.

Несмотря на угрозу повторных российских ударов спасатели ликвидировали пожары. Психологи ГСЧС оказали необходимую помощь пострадавшим.

17 октября россияне нанесли баллистический удар по границе Слободского и Основянского районов. В результате атаки пострадали двое мужчин 66 и 42 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 708-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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