Атака на Ровенщину: возник пожар на предприятии, погиб мужчина
- Российские войска атаковали гражданское предприятие в Сарненщине.
- На предприятии возник пожар, который спасатели локализовали.
- На месте работают соответствующие службы.
В ночь на 29 октября российские войска атаковали гражданское предприятие в Сарненщине Ровенской области. В результате удара погиб мужчина, на объекте возник пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС и начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
Атака на Ровенщину 29 октября: что известно
— Гражданское предприятие в Сарненщине оказалось под атакой врага. К сожалению, человеческих жертв избежать не удалось. Один человек погиб, – сообщил Александр Коваль.
После попадания на место происшествия оперативно прибыли спасатели, ликвидировавшие возгорание.
На месте работают все соответствующие службы.
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