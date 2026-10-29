В ночь на 29 октября российские войска атаковали гражданское предприятие в Сарненщине Ровенской области. В результате удара погиб мужчина, на объекте возник пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС и начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Атака на Ровенщину 29 октября: что известно

— Гражданское предприятие в Сарненщине оказалось под атакой врага. К сожалению, человеческих жертв избежать не удалось. Один человек погиб, – сообщил Александр Коваль.

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После попадания на место происшествия оперативно прибыли спасатели, ликвидировавшие возгорание.

На месте работают все соответствующие службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

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