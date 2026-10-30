Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 30 октября вблизи села Троицкое Яськовской громады Одесского района. Столкнулись легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

ДТП в Одесской области 30 октября: что известно

По предварительной информации правоохранителей, 65-летняя водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем экстренной медицинской помощи. Им управлял 58-летний мужчина, который двигался во встречном направлении.

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— Водитель легкового автомобиля погибла. С ней находились двое внуков – 15-летняя девушка и 12-летний мальчик. Детей с различными телесными повреждениями доставили в больницу, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля скорой помощи и фельдшер, находившийся в салоне, не получили травм.

В настоящее время на месте аварии работают следователь и сотрудники патрульной полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины столкновения, а также решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, 27 октября в Ивано-Франковске произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Sharan и машины скорой помощи. За рулем легкового автомобиля находился водитель, который столкнулся со спецтранспортом. В этой аварии никто не пострадал.

В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения, был нанесен материальный ущерб.

Патрульные полицейские составили на водителя Volkswagen Sharan административный протокол по ст. 124 КУоАП.

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