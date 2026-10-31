Атака реактивных БПЛА на Харьков: пятеро пострадавших, повреждены дома и склад
- Россия атаковала Харьков реактивными ударными БПЛА.
- Повреждены около 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль.
- В Слободском районе горело производственно-складское здание.
В ночь на 31 октября вражеские реактивные дроны атаковали Харьков. В результате попаданий в Основянском и Слободском районах города возникли пожары, есть пострадавшие.
Об этом сообщили в ГСЧС и мэр Харькова Игорь Терехов.
Вражеские атаки на Харьков
По данным Харьковской областной прокуратуры РФ ударила по Харькову реактивными ударными беспилотниками типа Герань-3.
Сначала о попадании реактивного Шахеда в Основянском районе сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, беспилотник попал в частный жилой дом. Там вспыхнул пожар. Общая площадь пожара составила 300 кв. м.
Также повреждения получили около 10 жилых домов, хозяйственные постройки и автомобиль. Сначала сообщалось о трех пострадавших. Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате ночного удара количество пострадавших возросло до пяти человек.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар и последствия обстрелов. На месте работали подразделения ГСЧС, психологи, медики, правоохранители и коммунальные службы.
В Харькове горел склад
Еще один российский удар по Харькову произошел накануне вечером. В Слободском районе реактивный беспилотник попал в производственно-складское здание частного предприятия.
В результате атаки возник масштабный пожар площадью 3 тыс. кв. м.
По информации ГСЧС, спасатели тушили огонь под постоянной угрозой повторных обстрелов. Предварительно никто не пострадал.
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