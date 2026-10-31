В ночь на 31 октября вражеские реактивные дроны атаковали Харьков. В результате попаданий в Основянском и Слободском районах города возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС и мэр Харькова Игорь Терехов.

Вражеские атаки на Харьков

По данным Харьковской областной прокуратуры РФ ударила по Харькову реактивными ударными беспилотниками типа Герань-3.

Сейчас смотрят

Сначала о попадании реактивного Шахеда в Основянском районе сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, беспилотник попал в частный жилой дом. Там вспыхнул пожар. Общая площадь пожара составила 300 кв. м.

Также повреждения получили около 10 жилых домов, хозяйственные постройки и автомобиль. Сначала сообщалось о трех пострадавших. Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате ночного удара количество пострадавших возросло до пяти человек.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар и последствия обстрелов. На месте работали подразделения ГСЧС, психологи, медики, правоохранители и коммунальные службы.

В Харькове горел склад

Еще один российский удар по Харькову произошел накануне вечером. В Слободском районе реактивный беспилотник попал в производственно-складское здание частного предприятия.

В результате атаки возник масштабный пожар площадью 3 тыс. кв. м.

По информации ГСЧС, спасатели тушили огонь под постоянной угрозой повторных обстрелов. Предварительно никто не пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 711-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.