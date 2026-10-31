В селе Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ 21099, в котором находились трое детей 13, 15 и 16 лет, обнаружили в реке.

Об этом сообщает пресс-центр полиции Хмельницкой области.

ДТП в Хмельницкой области: погибли трое детей

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30 октября около 11:00 в полицию обратился житель Каменец-Подольского района, сообщивший об исчезновении 13-летней дочери. Девочка накануне вечером ушла на день рождения к другу, но домой не вернулась.

Вместе с девочкой исчезли еще двое парней 15 и 16 лет, которые также были на праздновании.

Правоохранители приступили к поисковым мероприятиям. Полицейские обследовали территорию общества и ориентировали все наряды на розыск подростков.

По предварительным данным, дети незадолго до исчезновения катались на автомобиле ВАЗ-21099.

Впоследствии полицейские установили, что трагедия произошла около 3:40 30 октября. Около 16:00 милиционеры обнаружили автомобиль в реке в соседнем селе. Внутри транспортного средства находились тела троих пропавших детей.

Полицейские устанавливают причины и все обстоятельства смертельной аварии. Продолжается расследование.

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