Смертельное ДТП в Хмельницкой области: в реке обнаружили авто с телами троих детей
- В Хмельницкой области погибли трое подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет.
- Дети скрылись после празднования дня рождения.
- Автомобиль ВАЗ 21099 был найден в реке в соседнем селе.
В селе Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ 21099, в котором находились трое детей 13, 15 и 16 лет, обнаружили в реке.
Об этом сообщает пресс-центр полиции Хмельницкой области.
ДТП в Хмельницкой области: погибли трое детей
30 октября около 11:00 в полицию обратился житель Каменец-Подольского района, сообщивший об исчезновении 13-летней дочери. Девочка накануне вечером ушла на день рождения к другу, но домой не вернулась.
Вместе с девочкой исчезли еще двое парней 15 и 16 лет, которые также были на праздновании.
Правоохранители приступили к поисковым мероприятиям. Полицейские обследовали территорию общества и ориентировали все наряды на розыск подростков.
По предварительным данным, дети незадолго до исчезновения катались на автомобиле ВАЗ-21099.
Впоследствии полицейские установили, что трагедия произошла около 3:40 30 октября. Около 16:00 милиционеры обнаружили автомобиль в реке в соседнем селе. Внутри транспортного средства находились тела троих пропавших детей.
Полицейские устанавливают причины и все обстоятельства смертельной аварии. Продолжается расследование.