Российские войска атаковали город Павлоград Днепропетровской области. В результате вражеского удара повреждены несколько многоквартирных жилых домов, есть раненые люди.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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По словам главы ОВА, в результате российской атаки ранения разной степени тяжести получили восемь человек. Среди пострадавших есть трое детей, в частности, 12-летний мальчик.

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Всех раненых госпитализировали в медицинские учреждения.

– Сейчас все в больнице. Медики обследуют раненых и оказывают необходимую помощь, – отметил Ганжа.

В результате удара потерпели разрушения и повреждения несколько многоквартирных домов. На месте работают соответствующие службы для ликвидации последствий и уточнения масштабов повреждений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 711-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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