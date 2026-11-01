В ночь на 1 ноября российские войска атаковали Сумскую область. Под удар попали три общины.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Атака на Сумскую область 1 ноября: что известно

Во время ночной атаки на Сумскую область под обстрелом оказались Сумская, Конотопская и Глуховская общины.

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По информации ГСЧС, в Сумской и Конотопской общинах под вражеские удары попали объект гражданской инфраструктуры, автотранспорт и нежилое здание.

Ночью российский беспилотник также атаковал жилой район Глуховской общины. В результате удара возник пожар, который приехали тушить спасатели. Во время тушения российские войска повторно атаковали место, где работали сотрудники ГСЧС.

Несмотря на повторный удар, спасатели не пострадали. Все пожары, возникшие в результате российских атак, потушены, а территории обследованы.

По предварительной информации ГСЧС, в результате серии российских ударов по Сумской области пострадали шесть человек.

Окончательные последствия атаки на Сумскую область 1 ноября еще устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.