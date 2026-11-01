Утром 1 ноября в Решетиловской общине Полтавской области раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Взрывы в Решетиловской общине 1 ноября: что известно

По словам главы Полтавской областной военной администрации, сначала в Решетиловской общине зафиксировали вероятное попадание российского беспилотника. Позже стало известно, что на территорию частного домовладения упали обломки вражеского БпЛА.

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В результате падения обломков был поврежден жилой дом.

Во время взрывов в Решетиловской общине сегодня пострадал ребенок 2012 года рождения. По словам Виталия Дякивнича, ему оказывают всю необходимую помощь.

Сейчас окончательные последствия взрывов в Решетиловской общине в Полтавской области устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.