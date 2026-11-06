Вечером 5 ноября российские войска атаковали Изюм Харьковской области корректируемыми авиабомбами.

Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация.

Авиаудар по Изюму 5 ноября: что известно

По информации ГВА, российская авиация нанесла удары по городу в период с 21:38 до 21:45 5 ноября. Попадания зафиксировали в центральной и южной частях Изюма.

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В результате атаки на Изюм 5 ноября разрушениям и повреждениям подверглись примерно два многоквартирных и около десяти частных жилых домов. Также повреждены торговые заведения.

Кроме того, российские удары повредили электросети, из-за чего значительная часть жителей Изюма осталась без света.

По предварительной информации Изюмской ГВА, в результате российского авиаудара пострадали два человека.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Информацию о масштабах разрушений и других последствиях атаки на Изюм 5 ноября уточняют.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Изюмская МВА

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