Атака на Изюм: повреждены дома, город частично без света, есть пострадавшие
Вечером 5 ноября российские войска атаковали Изюм Харьковской области корректируемыми авиабомбами.
Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация.
Авиаудар по Изюму 5 ноября: что известно
По информации ГВА, российская авиация нанесла удары по городу в период с 21:38 до 21:45 5 ноября. Попадания зафиксировали в центральной и южной частях Изюма.
В результате атаки на Изюм 5 ноября разрушениям и повреждениям подверглись примерно два многоквартирных и около десяти частных жилых домов. Также повреждены торговые заведения.
Кроме того, российские удары повредили электросети, из-за чего значительная часть жителей Изюма осталась без света.
По предварительной информации Изюмской ГВА, в результате российского авиаудара пострадали два человека.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Информацию о масштабах разрушений и других последствиях атаки на Изюм 5 ноября уточняют.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Изюмская МВА