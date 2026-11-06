Атака на Кропивницкий район 5 ноября: дрон разрушил дом, трое пострадавших
В результате атаки на Кропивницкий район Кировоградской области вечером 5 ноября пострадали три человека.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Атака на Кропивницкий район 5 ноября: что известно
По информации спасателей, российский дрон попал в частный жилой дом, полностью разрушив его.
Глава областной военной администрации Андрей Райкович уточнил, что произошло это в Александровской общине.
На месте удара возник пожар площадью 40 кв. м. Пожарные прибыли на место и потушили огонь.
В результате российской атаки на Кропивницкий район пострадали три человека.
Спасатели передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.
Окончательные последствия атаки дрона на Кропивницкий район 5 ноября пока устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.