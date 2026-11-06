В результате атаки на Кропивницкий район Кировоградской области вечером 5 ноября пострадали три человека.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Атака на Кропивницкий район 5 ноября: что известно

По информации спасателей, российский дрон попал в частный жилой дом, полностью разрушив его.

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Глава областной военной администрации Андрей Райкович уточнил, что произошло это в Александровской общине.

На месте удара возник пожар площадью 40 кв. м. Пожарные прибыли на место и потушили огонь.

В результате российской атаки на Кропивницкий район пострадали три человека.

Спасатели передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.

Окончательные последствия атаки дрона на Кропивницкий район 5 ноября пока устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.