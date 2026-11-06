Атака на Ровенскую область: от удара РФ погиб мужчина
В результате утренней атаки на Ровенщину погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
Атака на Ровенщину 6 ноября
Враг атаковал одно из сел Сарненского района. По предварительной информации, в результате удара повреждены дом и грузовик.
Экстренные службы работают на месте происшествия.
В результате атаки на Острожский район Ровенской области 1 ноября пострадали по меньшей мере четыре человека. Горел жилой дом.
29 октября российские войска атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровенской области. В результате удара погиб мужчина, а на территории предприятия возник пожар, который ликвидировали спасатели.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.