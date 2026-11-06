В результате утренней атаки на Ровенщину погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Атака на Ровенщину 6 ноября

Враг атаковал одно из сел Сарненского района. По предварительной информации, в результате удара повреждены дом и грузовик.

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Экстренные службы работают на месте происшествия.

В результате атаки на Острожский район Ровенской области 1 ноября пострадали по меньшей мере четыре человека. Горел жилой дом.

29 октября российские войска атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровенской области. В результате удара погиб мужчина, а на территории предприятия возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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