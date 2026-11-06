Во время взрывов в Киевской области сегодня, 6 ноября, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в двух районах. Пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киевской области 6 ноября: что известно

Последствия взрывов в Киевской области фиксируют в трех районах региона.

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Так, российские войска применили три реактивных беспилотника для удара по энергетической инфраструктуре в Белоцерковской общине, отмечают в пресс-службе последней.

Сейчас энергетики ведут восстановительные работы и пытаются переподключить потребителей на резервные линии электроснабжения.

Информации о пострадавших в результате взрывов в Белоцерковской общине 6 ноября не поступало.

Кроме того, по информации главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко, в результате ночной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура не только в Белоцерковском, но и в Обуховском районе.

Там взрывная волна также выбила окна в учебном корпусе и общежитии учебного заведения.

В то же время в Бориспольском районе российская атака вызвала пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке. Оба здания полностью уничтожены.

Там пострадали трое местных жителей. У двоих людей зафиксировали острую стрессовую реакцию, еще один мужчина получил черепно-мозговую травму и ссадины на конечностях. Всем оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Сейчас оперативные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 717-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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