В Камышевахе Запорожской области возросло количество жертв российской атаки 2 ноября. По обновленным данным, погибли 55 человек.

Обновлено 7 ноября в 09:18. Новые данные на шестые сутки аварийно-спасательных мероприятий сообщил глава областной военной администрации Михаил Семикин.

Атака на Камышеваху 2 ноября: возросло количество погибших

Количество погибших в результате атаки на Камышеваху Запорожской области, произошедшей 2 ноября, возросло до 55.

Сейчас смотрят

За прошедшие сутки спасатели обнаружили под завалами еще девять погибших.

В настоящее время продолжается идентификация тел.

Под завалами могут еще находиться люди, поэтому работы не прекращаются. Спасатели и кинологи ГСЧС работают, несмотря на угрозу повторных ударов РФ.

По последним данным, ранения во время атаки по Камышевахе 2 ноября получили пять человек.

Напомним, что 2 ноября армия РФ сначала атаковала в Камышевахе школу, которую использовали для гуманитарных нужд — в помещении еженедельно выдавали помощь оставшимся в поселке местным жителям.

После первой серии ударов российская авиация сбросила еще девять авиабомб на укрытие, где находились люди.

В данный момент известно, что среди погибших были двое спасателей и четверо полицейских. Среди пяти раненых — двое сотрудников ГСЧС.

Фото: Запорожская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.