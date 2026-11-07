Удар по Камышевахе: количество погибших возросло до 55, поиски продолжаются
В Камышевахе Запорожской области возросло количество жертв российской атаки 2 ноября. По обновленным данным, погибли 55 человек.
Обновлено 7 ноября в 09:18. Новые данные на шестые сутки аварийно-спасательных мероприятий сообщил глава областной военной администрации Михаил Семикин.
Атака на Камышеваху 2 ноября: возросло количество погибших
Количество погибших в результате атаки на Камышеваху Запорожской области, произошедшей 2 ноября, возросло до 55.
За прошедшие сутки спасатели обнаружили под завалами еще девять погибших.
В настоящее время продолжается идентификация тел.
Под завалами могут еще находиться люди, поэтому работы не прекращаются. Спасатели и кинологи ГСЧС работают, несмотря на угрозу повторных ударов РФ.
По последним данным, ранения во время атаки по Камышевахе 2 ноября получили пять человек.
Напомним, что 2 ноября армия РФ сначала атаковала в Камышевахе школу, которую использовали для гуманитарных нужд — в помещении еженедельно выдавали помощь оставшимся в поселке местным жителям.
После первой серии ударов российская авиация сбросила еще девять авиабомб на укрытие, где находились люди.
В данный момент известно, что среди погибших были двое спасателей и четверо полицейских. Среди пяти раненых — двое сотрудников ГСЧС.
Фото: Запорожская ОВА