В ночь на 7 ноября РФ массированно атаковала Киевскую область баллистическими ракетами и ударными дронами. Повреждены энергетические объекты, предприятия, жилые дома, АЗС и автомобили.

О последствиях атаки сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киевщину сегодня, 7 ноября: последствия

По словам Ткаченко, под ударом врага этой ночью оказались объекты энергетики, жилые дома и гражданская инфраструктура.

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Зафиксированы повреждения в пяти районах Киевской области.

Так, в Бучанском районе поврежден энергетический объект.

В Броварском районе пострадали административное здание, 11 автомобилей, помещения АЗС, автосалон и объекты двух СТО, а также склады, два предприятия и 10 частных домов.

Накануне вечером в селе Богдановка Броварского района российский дрон попал в частный дом, вспыхнул пожар. Под завалами оказались супруги: женщина 1960 года рождения выбралась самостоятельно, а ее мужа 1951 года деблокировали спасатели ГСЧС с тяжелыми травмами. К сожалению, в больнице он скончался.

В Обуховском районе также поврежден энергетический объект.

В Белоцерковском районе взрывной волной выбиты окна в 4 частных жилых домах.

А в Бориспольском районе поврежден объект инфраструктуры, вспыхнул пожар. К его ликвидации, помимо спасателей, привлекали дополнительные силы и пожарное подразделение ГП Международный аэропорт Борисполь. Пожар удалось ликвидировать.

Экстренные отключения света в Киевской области 7 ноября

В ДТЭК уточнили, что ночью враг снова атаковал один из энергетических объектов компании. Поэтому в части Броварского района пропал свет.

– Разрушения значительные. Восстановление потребует времени. Постоянные воздушные тревоги и угроза новых атак усложняют работу энергетиков, — подчеркнули в компании.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что в Киевской области по команде Укрэнерго введены экстренные отключения света. Поэтому графики в данный момент не действуют.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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