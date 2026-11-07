В ночь на 7 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего зафиксировано попадания в Северный мост. В настоящее время движение им закрыто в обе стороны. Автобусы временно курсируют по измененным маршрутам.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, обнародовав соответствующее видео, на котором можно увидеть повреждения Северного моста.

Северный мост в Киеве поврежден: Кличко показал видео последствий

По словам мэра столицы, в Северный мост ночью попали несколько вражеских ракет.

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На объекте повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная линия, а также линия электропередач.

Кроме того, мощной взрывной волной на парковке, расположенной вблизи моста, изувечено пять грузовых автомобилей.

В настоящее время на объекте уже активно работают дорожники, коммунальщики и другие профильные службы, ликвидирующие последствия попаданий. Специалисты исследуют степень повреждений конструкций моста, чтобы оценить объемы восстановительных работ.

Северный мост в Киеве: схемы движения транспорта

Как сообщают в КГГА, транспорт временно курсирует по таким измененным маршрутам:

автобусы № 21, 73, 101 — направлены на станцию ​​метро Контрактовая площадь;

троллейбус № 29-ТР — курсирует с Дарницкой площади до станции метро Контрактовая площадь;

троллейбус № 30-ТР — организован на двух отдельных участках:

ул. Милославская — ст. г. Почайна (через ул. Новоконстантиновскую);

ул. Кадетская роща — ст. м. Почайна;

троллейбус № 31-ТР — движется от ул. Милославской до станции метро Лукьяновская через ул. Глубочицкую (по схеме автобуса №112);

троллейбус № 47-ТР — курсирует со станции метро Минска до станции метро Почайна.

Следует отметить, что в ночь на 7 ноября Россия атаковала ракетами Северный мост в Киеве. Из-за проведения обследования движение по мосту полностью закрыто в обе стороны. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрутов по городу.

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