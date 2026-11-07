В Киеве в результате российского обстрела 7 ноября 2026 года было повреждено здание прокуратуры в Соломенском районе.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Андрей Ткачев.

Взрывы в Киеве 7 ноября: повреждено здание прокуратуры

По словам Андрея Ткачева, больше всего пострадал Соломенский район столицы от российского обстрела.

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Одна из ракет попала прямо возле жилого дома, который получил значительные повреждения. В соседних многоэтажках взрывная волна выбила окна, двери и повредила другие элементы конструкций.

— Больше всего пострадало жилое здание в Соломенском районе. Там пострадало много многоэтажек. Одна ракета прилетела прямо под один из жилых домов. Он пострадал больше всех, — рассказал глава КГВА.

Он подтвердил, что в результате атаки также пострадали расположенные рядом детский сад, здание прокуратуры и другие сооружения.

Повреждения Северного моста и ситуация с электричеством в Киеве

В Деснянском районе столицы в результате российской атаки поврежден Северный мост.

По словам Ткачева, специалисты оценивают состояние сооружения и проводят работы по ликвидации последствий обстрела. Движение транспорта по мосту полностью перекрыто в обоих направлениях.

Что касается электроснабжения, то энергетикам удалось частично стабилизировать ситуацию в Киеве. Сейчас в столице действуют графики почасовых отключений электричества.

Глава КГВА отметил, что перебои со светом влияют и на работу других коммунальных систем, в частности водоснабжения.

В то же время насосные станции продолжают работать, давление в водопроводной сети стабилизировано. По его словам, вода есть во всех районах столицы.