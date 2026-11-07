Взрывы в Харькове: Бандеролями повреждены дома, троллейбусы и авто, есть пострадавшая
Российские войска нанесли удары по Харькову. В результате этого возникли пожары, повреждения многоквартирных домов и гражданского транспорта. Одной 80-летней женщине понадобилась помощь врачей в Слободском районе.
Об этом сообщают мэр Игорь Терехов и руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Первоначально поступала информация об атаках по Немышлянскому и Слободскому районам. Однако по уточненным данным Ситуационного центра, оба удара произошли в Слободском районе города.
В результате атаки в Харькове зафиксировано попадание в нежилое промышленное здание, где произошло разрушение 3-4 этажей и вспыхнул пожар.
Из-за ударов двох Бандеролей в Слободском районе повреждены три многоквартирных жилых дома (выбито остекление окон), нежилое здание, 16 автомобилей и несколько троллейбусов.
В результате вражеского удара по Слободскому району помощь врачей понадобилась 80-летней женщине. У нее диагностировали острую реакцию на стресс. Пострадавшей предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
На местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы, ликвидирующие последствия ударов Бандеролей в Харькове.
Ночью в Киевском районе Харькова вражеский дрон попал в крышу девятиэтажного жилого дома, сообщал Терехов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.