В ночь на 7 ноября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву и объектам инфраструктуры в пригороде. В результате атаки в столице зафиксировано разрушение жилых домов, детского сада и нежилых сооружений, повреждение энергетической инфраструктуры, а также есть шесть пострадавших.

Обновлено в 12:10. Об этом сообщают Киевская городская прокуратура, мэр столицы Виталий Кличко и ГСЧС Украины.

Ночные взрывы в Киеве 7 ноября: какие последствия

Загалом у столиці внаслідок атаки постраждали шестеро людей, зокрема 14-річна дитина. Двох поранених медики госпіталізували до лікарень.

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В результате российской атаки на Киев повреждены по меньшей мере семь многоэтажных домов, частный дом, восемь автомобилей, детский сад, административное здание и инфраструктурный объект.

Ночной баллистический удар по столице пришелся на Соломенский район, где зафиксированы пожары и повреждения зданий. По данным ГСЧС, последствия атаки обнаружены по нескольким адресам.

В частности, по одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома.

Еще по трем адресам взрывной волной выбило окна в пятиэтажках, где один человек получил травмы. Зафиксировано разрушение двухэтажного здания на территории детского сада.

На другой локации возникли пожары — горел припаркованный грузовик и нежилое здание. Пожар ликвидирован.

Утренние взрывы в Киеве 7 ноября: какие последствия

Уже утром 7 ноября под российский удар попали два района Киева.

В частности, в Дарницком районе дрон попал в двухэтажный частный жилой дом, в котором вспыхнул пожар.

Кроме того, в Святошинском районе спасатели локализовали возгорание мусора на территории заброшенной промзоны по одному адресу, а по другому — незначительный пожар на кровле нежилого двухэтажного здания.

Начато досудебное расследование по факту совершения армией РФ военного преступления (по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Отключение света в Киеве

Кроме ударов по столице, враг атаковал инфраструктурные объекты в регионах.

— В результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы. Соответственно, в работе систем тепло- и водоснабжения в городе, — отметил Кличко.

В настоящее время энергетики и коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возобновить предоставление коммунальных услуг жителям Киева.

Стоит отметить, что в ночь на 7 ноября Россия атаковала Северный мост в Киеве, в результате чего есть повреждения. В настоящее время движение по мосту закрыто в обе стороны. Специалисты исследуют степень повреждений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 718-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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