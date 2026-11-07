Взрывы в Киеве во время удара баллистики: повреждены дома и детсад, есть пострадавшие
В ночь на 7 ноября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву и объектам инфраструктуры в пригороде. В результате атаки в столице зафиксировано разрушение жилых домов, детского сада и нежилых сооружений, повреждение энергетической инфраструктуры, а также есть шесть пострадавших.
Обновлено в 12:10. Об этом сообщают Киевская городская прокуратура, мэр столицы Виталий Кличко и ГСЧС Украины.
Ночные взрывы в Киеве 7 ноября: какие последствия
Загалом у столиці внаслідок атаки постраждали шестеро людей, зокрема 14-річна дитина. Двох поранених медики госпіталізували до лікарень.
В результате российской атаки на Киев повреждены по меньшей мере семь многоэтажных домов, частный дом, восемь автомобилей, детский сад, административное здание и инфраструктурный объект.
Ночной баллистический удар по столице пришелся на Соломенский район, где зафиксированы пожары и повреждения зданий. По данным ГСЧС, последствия атаки обнаружены по нескольким адресам.
В частности, по одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома.
Еще по трем адресам взрывной волной выбило окна в пятиэтажках, где один человек получил травмы. Зафиксировано разрушение двухэтажного здания на территории детского сада.
На другой локации возникли пожары — горел припаркованный грузовик и нежилое здание. Пожар ликвидирован.
Утренние взрывы в Киеве 7 ноября: какие последствия
Уже утром 7 ноября под российский удар попали два района Киева.
В частности, в Дарницком районе дрон попал в двухэтажный частный жилой дом, в котором вспыхнул пожар.
Кроме того, в Святошинском районе спасатели локализовали возгорание мусора на территории заброшенной промзоны по одному адресу, а по другому — незначительный пожар на кровле нежилого двухэтажного здания.
Начато досудебное расследование по факту совершения армией РФ военного преступления (по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Отключение света в Киеве
Кроме ударов по столице, враг атаковал инфраструктурные объекты в регионах.
— В результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы. Соответственно, в работе систем тепло- и водоснабжения в городе, — отметил Кличко.
В настоящее время энергетики и коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возобновить предоставление коммунальных услуг жителям Киева.
Стоит отметить, что в ночь на 7 ноября Россия атаковала Северный мост в Киеве, в результате чего есть повреждения. В настоящее время движение по мосту закрыто в обе стороны. Специалисты исследуют степень повреждений.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.