Атака на Хмельницкий: повреждены дома, один человек травмирован
Один человек получил травмы во время вечерней атаки на Хмельницкий.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин и представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Атака на Хмельницкий: что известно
Атака на Хмельницкий произошла вечером 7 ноября.
В настоящее время армия РФ ударила по областному центру беспилотником.
В городе повреждены частные жилые дома, в многоэтажках выбиты окна.
После попадания возгорания не произошло.
Саперы ГСЧС уже обследовали близлежащую территорию на наличие взрывоопасных предметов.
Известно, что один человек получил травмы. Госпитализация ему не понадобилась.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.