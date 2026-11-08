Один человек получил травмы во время вечерней атаки на Хмельницкий.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин и представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Атака на Хмельницкий: что известно

Атака на Хмельницкий произошла вечером 7 ноября.

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