Во время ночной атаки на Украину российские войска применили ракеты и беспилотники разных типов.

Об этом 8 ноября сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным защитников неба, началась с 18:00 7 ноября и продолжается до сих пор.

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За это время армия РФ применила:

три корректируемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (запущены с акватории Азовского моря);

164 ударных беспилотника типа Shahed (112 из которых — реактивные), Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия (запущены из районов российских Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка, Гвардейского, что в пока захваченном Крыму).

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:00 8 ноября сбили или приглушили 137 БпЛА типа Shahed (88 из них — реактивные), Гербера, дронов других типов.

Несколько ударных беспилотников еще остаются в воздухе, поэтому боевая работа продолжается.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 23 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на шести локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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