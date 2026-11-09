Во время дроновой атаки раздались взрывы в Киеве.

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 9 ноября: что известно

По предварительной информации, в Деснянском районе обломки упали на территории школы. В Соломенском районе обломки упали на территории гаражного кооператива, сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Перед этим в Киеве также раздавались взрывы. Россияне атаковали столицу реактивными дронами.

В Соломенском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на территории парковки. В Святошинском районе обломки упали на открытой территории. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Ночью 7 ноября российские баллистические ракеты ударили по Киеву и объектам инфраструктуры в пригороде. В результате атаки зафиксировано разрушение жилых домов, детского сада и нежилых сооружений, повреждение энергетической инфраструктуры. Шесть человек пострадали.

6 ноября россияне атаковали Киев баллистикой. Воздушные силы предупреждали о пуске шести ракет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 720-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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