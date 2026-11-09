Взрывы в Винницкой области 9 ноября: повреждена энергетическая инфраструктура
В результате взрывов в Винницкой области 9 ноября пострадали объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
Взрывы в Винницкой области 9 ноября: что известно
По информации Винницкой ОВА, в результате российской воздушной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры области.
Сейчас энергетики ведут восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электричество жителям Винницкой области.
В военной администрации подчеркнули, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить свет.
Пока что сообщений о пострадавших в результате взрывов в Винницкой области 9 ноября не поступало.
Напомним, что 5 ноября российские войска атаковали Винницкую область реактивными беспилотниками.
Тогда в результате ударов в нескольких общинах области пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры. Травмы получили трое человек.
На одном из участков загорелись два грузовика и прицеп. В другом месте были повреждены 11 автомобилей, четыре из которых сгорели полностью.
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