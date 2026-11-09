В результате взрывов в Винницкой области 9 ноября пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Взрывы в Винницкой области 9 ноября: что известно

По информации Винницкой ОВА, в результате российской воздушной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры области.

Сейчас смотрят

Сейчас энергетики ведут восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электричество жителям Винницкой области.

В военной администрации подчеркнули, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить свет.

Пока что сообщений о пострадавших в результате взрывов в Винницкой области 9 ноября не поступало.

Напомним, что 5 ноября российские войска атаковали Винницкую область реактивными беспилотниками.

Тогда в результате ударов в нескольких общинах области пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры. Травмы получили трое человек.

На одном из участков загорелись два грузовика и прицеп. В другом месте были повреждены 11 автомобилей, четыре из которых сгорели полностью.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 720-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.