Вечером 10 ноября и утром 11 ноября российские войска атаковали Одесскую область, повредив энергетические объекты региона.

Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и компания ДТЭК Одесские электросети.

Атака на Одесскую область 11 ноября: что известно

По информации ДТЭК, повреждения получили энергетические объекты области, в частности подстанции компании.

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Из-за ударов произошли аварийные отключения электроснабжения. По состоянию на утро 11 ноября без света оставались около 135 тыс. потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов.

В ДТЭК также сообщили об отключении электричества в Пересыпском районе Одессы.

Энергетики предупредили, что из-за повреждений электросетей возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры.

К восстановительным работам привлекли специалистов Укрэнерго и ДТЭК Одесские электросети.

На время ремонтов органы местного самоуправления открыли дополнительные Пункты несокрушимости для жителей пострадавших общин.

Сначала Олег Кипер сообщил об одном пострадавшем, которому оказывали медицинскую помощь.

Позже глава Одесской ОВА уточнил, что 70-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с многочисленными повреждениями. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 722-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.