В Яготине Киевской области российский беспилотник попал в территорию лицея.

Атака на Яготин в Киевской области: что известно

Как сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, на момент российской атаки в укрытии находился 171 ребенок, а также педагоги и работники учебного заведения.

К счастью, в результате удара никто не погиб и не пострадал.

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На месте атаки возник пожар, ликвидацию которого завершают спасатели. После этого планируется начать работу по восстановлению благоустройства территории лицея.

Кроме того, взрывной волной поврежден автомобиль, ограждение и окна в двух частных домах, расположенных вблизи учебного заведения.

На месте происшествия работают все необходимые службы.

Напомним, что в результате атаки на Киевскую область 9 ноября один человек погиб, еще девять пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 722-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Тимур Ткаченко

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