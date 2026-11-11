Атака на Яготин на Киевщине: РФ ударила по территории лицея, вспыхнул пожар
В Яготине Киевской области российский беспилотник попал в территорию лицея.
Атака на Яготин в Киевской области: что известно
Как сообщает глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, на момент российской атаки в укрытии находился 171 ребенок, а также педагоги и работники учебного заведения.
К счастью, в результате удара никто не погиб и не пострадал.
На месте атаки возник пожар, ликвидацию которого завершают спасатели. После этого планируется начать работу по восстановлению благоустройства территории лицея.
Кроме того, взрывной волной поврежден автомобиль, ограждение и окна в двух частных домах, расположенных вблизи учебного заведения.
На месте происшествия работают все необходимые службы.
Напомним, что в результате атаки на Киевскую область 9 ноября один человек погиб, еще девять пострадали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 722-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Тимур Ткаченко