В результате взрывов в Черноморске Одесской области днем 11 ноября погиб один человек.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По данным Одесской ОВА, российские войска атаковали рынок в центре Черноморска, где обычно бывает много людей.

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В результате удара пострадали близлежащие жилые дома и машины.

В результате атаки один человек погиб, еще 11 пострадали.

Девять пострадавших госпитализировали. Состояние четырех из них врачи оценивают как тяжелое. Медики борются за их жизни.

Еще одному человеку оказали помощь на месте.