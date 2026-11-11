Россия атаковала рынок в центре Черноморска: есть погибший и тяжелораненые
В результате взрывов в Черноморске Одесской области днем 11 ноября погиб один человек.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Взрывы в Черноморске 11 ноября: что известно
По данным Одесской ОВА, российские войска атаковали рынок в центре Черноморска, где обычно бывает много людей.
В результате удара пострадали близлежащие жилые дома и машины.
В результате атаки один человек погиб, еще 11 пострадали.
Девять пострадавших госпитализировали. Состояние четырех из них врачи оценивают как тяжелое. Медики борются за их жизни.
Еще одному человеку оказали помощь на месте.
На месте атаки работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий удара.
Напомним, что вечером 10 ноября и утром 11 ноября российские войска атаковали энергетические объекты Одесской области, в частности подстанции.
Из-за повреждений энергетической инфраструктуры произошли аварийные отключения электроэнергии. По состоянию на утро 11 ноября без света оставались около 135 тыс. потребителей в Болградском, Белгород-Днестровском и Одесском районах.
В результате предыдущих атак пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами, но позже она скончалась в больнице.
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