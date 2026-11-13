В результате ночной атаки дрона на Ровно 13 ноября был поврежден многоэтажный дом.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Атака на Ровно 13 ноября: что известно

По информации Александра Коваля, во время атаки на Ровно сегодня, 13 ноября, целью вражеского беспилотника стала многоэтажка.

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После удара вспыхнули пожары в двух квартирах. На место прибыли оперативные службы.

Сначала сообщалось о пяти раненых. Позже число пострадавших возросло до шести, среди них двое детей.

Городские власти готовят отселение жильцов поврежденного дома.

По словам главы ОВА, ремонтные работы, в частности установку окон, планируют начать уже утром.

Кроме Ровно, под российской атакой оказался Здолбунов. По словам Александра Коваля, в результате удара там загорелись гараж и автомобиль.

Информации о пострадавших в Здолбунове пока не поступало.

Сейчас уточняются окончательные последствия атаки на Ровно и область 13 ноября.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 724-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.