Атака на Павлоград 14 ноября: есть жертва, среди раненых – 7-летний ребенокДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В субботу, 14 ноября, враг совершил атаку на Павлоград, в результате чего есть разрушения, погибший и раненые.
О деталях сообщили руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Атака на Павлоград сегодня, 14 ноября: последствия
По данным Лукашука, РФ ударила по Павлограду ракетой. В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали о движении баллистической ракеты в направлении города.
В данный момент известно о десяти пострадавших, среди них – ребенок. Также есть информация об одном погибшем.
– Один человек погиб из-за вражеского удара по Павлограду. Десять человек получили ранения, — отметили в ОВА.
Медики госпитализировали четырех женщин, троих мужчин и 7-летнего мальчика. Они находятся в состоянии средней тяжести.
Еще две пострадавшие женщины будут лечиться амбулаторно.
В результате атаки на Павлоград в одной из квартир вспыхнул пожар. Также повреждены многоквартирные дома, детсад и учебное заведение.
Как известно, российские оккупанты уже не впервые обстреливают Павлоград. В частности, в ночь на 7 ноября враг нанес удар беспилотниками по городу. Ранения получили три человека, среди которых 11-летняя девочка.
Под вражеским ударом город Павлоград оказался и 31 октября. Тогда были повреждены несколько многоквартирных жилых домов, ранения получили восемь человек.
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