В субботу, 14 ноября, враг совершил атаку на Павлоград, в результате чего есть разрушения, погибший и раненые.

О деталях сообщили руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Атака на Павлоград сегодня, 14 ноября: последствия

По данным Лукашука, РФ ударила по Павлограду ракетой. В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали о движении баллистической ракеты в направлении города.

Сейчас смотрят

В данный момент известно о десяти пострадавших, среди них – ребенок. Также есть информация об одном погибшем.

– Один человек погиб из-за вражеского удара по Павлограду. Десять человек получили ранения, — отметили в ОВА.

Медики госпитализировали четырех женщин, троих мужчин и 7-летнего мальчика. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Еще две пострадавшие женщины будут лечиться амбулаторно.

В результате атаки на Павлоград в одной из квартир вспыхнул пожар. Также повреждены многоквартирные дома, детсад и учебное заведение.

Как известно, российские оккупанты уже не впервые обстреливают Павлоград. В частности, в ночь на 7 ноября враг нанес удар беспилотниками по городу. Ранения получили три человека, среди которых 11-летняя девочка.

Под вражеским ударом город Павлоград оказался и 31 октября. Тогда были повреждены несколько многоквартирных жилых домов, ранения получили восемь человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 725-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.