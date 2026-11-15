В ночь на 15 ноября российские войска совершили массированную атаку на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области, в том числе по городу Черноморск. В результате обстрела травмированы шесть человек, пятеро из них госпитализированы. Около 41 тыс. абонентов временно остались без электроснабжения.

О последствиях обстрелов сообщили ГСЧС Украины, руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер и компания ДТЭК.

Атака на Одесскую область: какие последствия в Черноморске

В результате атаки на Черноморск значительные разрушения получило четырехэтажное административное здание, а рядом загорелись два припаркованных автомобиля.

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Взрывной волной и обломками также повреждены газовая труба, фасады и остекление соседних жилых домов, здание детского школьного учреждения и помещение центра занятости.

По предварительным данным, всего в результате атаки травмированы шесть человек, пять из них доставили в больницу. Все пожары ликвидированы, на местах ударов работают экстренные и коммунальные службы.

Во время ликвидации последствий чрезвычайники спасли одного человека. В одной из квартир оказался заблокирован травмированный мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали пострадавшему в медицинскую помощь и передали его бригаде медиков.

Кроме того, на месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые поддерживали местных жителей, чьи дома пострадали из-за обстрела.

По данным ОВА, один из ударов пришелся на энергетический объект компании ДТЭК Одесские электросети. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света временно осталось около 41 тыс. потребителей. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Фото : ГСЧС

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