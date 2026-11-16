В результате атаки на Балаклею 16 ноября пострадали как минимум пять человек.

Об этом сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

Атака на Балаклею 16 ноября: что известно

В понедельник, 16 ноября, российские войска нанесли удар по центральной части Балаклеи в Харьковской области.

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В результате атаки были повреждены многоквартирные жилые дома, почтовое отделение, объект гражданской инфраструктуры, коммунальное имущество и культурное учреждение.

Также повреждены грузовик и три легковых автомобиля. В зданиях выбиты окна и повреждены крыши.

По последним данным, в результате атаки на Балаклею 16 ноября один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Как сообщил начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте продолжается ликвидация последствий российского удара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.