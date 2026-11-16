Во время ночной атаки на Винницкую область 16 ноября российские войска попали в объект критически важной промышленности.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Атака на Винницкую область 16 ноября: что известно

В ночь на понедельник, 16 ноября, российские войска продолжили атаковать Винницкую область. В результате удара зафиксировано попадание в объект критически важной промышленности.

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По словам главы ОВА, пострадавших нет.

В то же время, ликвидацию последствий атаки на Винницкую область осложняет угроза повторных российских ударов.

Информация о масштабах повреждений в результате атаки на Винницкую область сегодня, 16 ноября, уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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