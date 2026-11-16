Атака на Винницкую область 16 ноября: РФ попала в объект критической промышленностиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Во время ночной атаки на Винницкую область 16 ноября российские войска попали в объект критически важной промышленности.
Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
Атака на Винницкую область 16 ноября: что известно
В ночь на понедельник, 16 ноября, российские войска продолжили атаковать Винницкую область. В результате удара зафиксировано попадание в объект критически важной промышленности.
По словам главы ОВА, пострадавших нет.
В то же время, ликвидацию последствий атаки на Винницкую область осложняет угроза повторных российских ударов.
Информация о масштабах повреждений в результате атаки на Винницкую область сегодня, 16 ноября, уточняется.
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