Утром 16 ноября враг атаковал Вышгородский район Киевской области.

О последствиях российской атаки сообщила Киевская областная военная администрация.

Атака на Вышгородский район 16 ноября: что известно

В результате атаки на Вышгородский район сегодня, 16 ноября, загорелись складские помещения одного из предприятий.

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Сейчас на месте работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели тушат пожар.

Кроме того, в результате атаки на Вышгородский район 16 ноября повреждены четыре частных жилых дома.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Масштабы повреждений предприятия пока не уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.