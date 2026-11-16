РФ атаковала Вышгородский район: горят склады предприятия, повреждены домаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Утром 16 ноября враг атаковал Вышгородский район Киевской области.
О последствиях российской атаки сообщила Киевская областная военная администрация.
Атака на Вышгородский район 16 ноября: что известно
В результате атаки на Вышгородский район сегодня, 16 ноября, загорелись складские помещения одного из предприятий.
Сейчас на месте работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели тушат пожар.
Кроме того, в результате атаки на Вышгородский район 16 ноября повреждены четыре частных жилых дома.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Масштабы повреждений предприятия пока не уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.