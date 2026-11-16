Российские оккупанты атаковали несколько объектов энергетической инфраструктуры в Звенигородском районе Черкасской области.

Об этом сообщили руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец и Черкассыоблэнерго.

Атака на Черкасчину

В результате атаки часть потребителей осталась без электроэнергии. Все профильные службы уже вовлечены в ликвидацию последствий.

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— Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение в домах потребителей, — отметили в Черкассыоблэнерго.

Кроме того, вражеский беспилотник попал по территории неработающего предприятия. Пожар был ликвидирован.

Обращений от населения по поводу повреждения имущества не поступало.

Игорь Табурец заявил, что за сутки силы противовоздушной обороны сбили три российских БПЛА в пределах области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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