В Киевской области в результате детонации взрывного предмета на территории частного домовладения в Броварском районе погибли четыре человека, среди которых была несовершеннолетняя девушка. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Об этом сообщила Полиция Киевщины и Киевская областная прокуратура.

Взрыв в селе на Киевщине: погибли четыре человека

По данным правоохранителей, сообщение о взрыве поступило от местной жительницы. Женщина рассказала, что в селе Малая Березанка мужчина бросил взрывной предмет на территории домовладения.

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Как узнали полицейские, мужчина, взорвавший гранату, находился в статусе самовольного оставления части (СОЧ).

В результате взрыва погибли четыре человека. Среди них — сам 44-летний военнослужащий, его мать, 17-летняя девушка и ее мать.

По предварительной информации, девушка находилась в отношениях с военнослужащим. В тот день она вместе с матерью пришла в его дом забрать свои вещи.

Как утверждают соседи, они слышали крики. По версии следствия, во время конфликта мужчина бросил взрывчатый предмет, вероятно, гранату.

На месте трагедии работают группа по реагированию патрульной полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы полиции Киевской области. Продолжаются осмотры территории, правоохранители устанавливают точный тип взрывного устройства и все обстоятельства происшествия.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Полиция Киевщины, Киевская областная прокуратура

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