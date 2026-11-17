Во время атаки на Днепр 17 ноября российские войска нанесли удары по жилому району и кондитерской фабрике.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепр 17 ноября: что известно

Утром 17 ноября российские войска атаковали жилой район и кондитерскую фабрику в Днепре.

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По словам главы ОВА, в городе также повреждены предприятие, транспортная инфраструктура и частный дом.

По последним данным, по состоянию на 11:27 число пострадавших в результате утреннего обстрела Днепра возросло до десяти человек. Двух мужчин в возрасте 41 и 43 лет и 35-летнюю женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В течение ночи российские войска почти 20 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области ракетами и беспилотниками.

По информации Днепропетровской ОВА, повреждения зафиксировали в нескольких населенных пунктах:

Павлоградский район: в Павлограде и Троицкой общине повреждены предприятие и автомобили.

Криворожский район: в Кривом Роге повреждены предприятие и частный дом. В Новопольской общине повреждена инфраструктура.

Никопольский район: под российскими ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины.

Каменский район: в Верхнеднепровской общине россияне атаковали инфраструктуру.

Синельниковский район: в Шахтерской общине поврежден многоквартирный жилой дом.

Информацию о возможных пострадавших в этих районах в сообщении ОВА не уточнили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.