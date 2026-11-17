Атака на Днепр 17 ноября: РФ нанесла удар по частному сектору и фабрике, есть раненыеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Во время атаки на Днепр 17 ноября российские войска нанесли удары по жилому району и кондитерской фабрике.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Днепр 17 ноября: что известно
Утром 17 ноября российские войска атаковали жилой район и кондитерскую фабрику в Днепре.
По словам главы ОВА, в городе также повреждены предприятие, транспортная инфраструктура и частный дом.
По последним данным, по состоянию на 11:27 число пострадавших в результате утреннего обстрела Днепра возросло до десяти человек. Двух мужчин в возрасте 41 и 43 лет и 35-летнюю женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
В течение ночи российские войска почти 20 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области ракетами и беспилотниками.
По информации Днепропетровской ОВА, повреждения зафиксировали в нескольких населенных пунктах:
- Павлоградский район: в Павлограде и Троицкой общине повреждены предприятие и автомобили.
- Криворожский район: в Кривом Роге повреждены предприятие и частный дом. В Новопольской общине повреждена инфраструктура.
- Никопольский район: под российскими ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины.
- Каменский район: в Верхнеднепровской общине россияне атаковали инфраструктуру.
- Синельниковский район: в Шахтерской общине поврежден многоквартирный жилой дом.
Информацию о возможных пострадавших в этих районах в сообщении ОВА не уточнили.
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