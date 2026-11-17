В результате столкновения двух поездов на главном железнодорожном вокзале Праги пострадали 46 пассажиров, среди которых 15 граждан Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что на данный момент обращений от украинских граждан на горячую линию дипломатического учреждения не поступало.

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Столкновение поездов в Праге: что известно о причинах аварии

Как пишет издание CT24, министр транспорта Чехии Иван Беднарик назвал столкновение поездов серьезным инцидентом и подчеркнул, что первоочередной задачей является предоставление необходимой помощи пострадавшим.

По его словам, пока рано делать окончательные выводы о причинах аварии. В то же время предварительные обстоятельства указывают на то, что один из поездов мог проехать на запрещающий сигнал светофора.

Министр не исключает, что к столкновению могла привести техническая неисправность или человеческий фактор.

Известно, что поезда столкнулись во время торможения.

На месте происшествия работают следователи и железнодорожные инспекторы. Они устанавливают все обстоятельства аварии, в частности выясняют, кто может нести ответственность за столкновение.

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