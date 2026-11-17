На вокзале в Праге столкнулись два поезда: 46 пострадавших, среди них – 15 украинцевДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- На главном железнодорожном вокзале Праги произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого травмы получили десятки людей.
- Министерство иностранных дел Украины сообщило о пострадавших украинских гражданах и ситуации с обращениями в посольство.
- Чешские правоохранители и железнодорожные инспекторы выясняют обстоятельства аварии и проверяют несколько возможных причин.
В результате столкновения двух поездов на главном железнодорожном вокзале Праги пострадали 46 пассажиров, среди которых 15 граждан Украины.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
В МИД отметили, что на данный момент обращений от украинских граждан на горячую линию дипломатического учреждения не поступало.
Столкновение поездов в Праге: что известно о причинах аварии
Как пишет издание CT24, министр транспорта Чехии Иван Беднарик назвал столкновение поездов серьезным инцидентом и подчеркнул, что первоочередной задачей является предоставление необходимой помощи пострадавшим.
По его словам, пока рано делать окончательные выводы о причинах аварии. В то же время предварительные обстоятельства указывают на то, что один из поездов мог проехать на запрещающий сигнал светофора.
Министр не исключает, что к столкновению могла привести техническая неисправность или человеческий фактор.
Известно, что поезда столкнулись во время торможения.
На месте происшествия работают следователи и железнодорожные инспекторы. Они устанавливают все обстоятельства аварии, в частности выясняют, кто может нести ответственность за столкновение.